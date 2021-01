Borrell szerint a Capitolium ostroma figyelmeeztetés a kelet-európai populistáknak is

Az Európai Unió első számú diplomatája szerint a Capitolium ostromának figyelmeztető jelként kell szolgálnia az európai demokráciák számára, mivel rávilágított arra, hogy milyen veszélyekkel jár az, ha engedik a demokratikus értékek fékevesztett gyengülését és a hamis információk terjedését a közösségi médiában.

Josep Borrell, az unió kül-és biztonságpolitikai főképviselője vasárnapi személyes blogbejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az utóbbi évek aggasztó globális politikai tendenciái csúcsosodtak ki a szerdai washingtoni eseményekben. "Ha elfogadjuk a kudarcokat, egyiket a másik után, még ha jelentéktelennek is tűnnek, a demokrácia és értékei, valamint intézményei végül visszafordíthatatlanul eltűnhetnek" – figyelmeztetett Borrell.

A főképviselő kiemelte, a washingtoni események világosan megmutatták, hogy a dezinformáció valós fenyegetést jelent a demokráciák számára. "Ha emberek elhiszik, hogy a választásokat elcsalták, csak azért mert vezetőjük ezt sulykolja beléjük, akkor ennek megfelelően fognak viselkedni" – írta.

Ennek elkerülése érdekében a lehető leghatározottabban ki kell állni a demokratikus intézmények függetlenségének megsértése, a populista vezetők demagóg uszításai, a dezinformációs kampányok és álhírek ellen. Úgy vélte, hogy hatékonyabb szabályozás szükséges a közösségi oldalakon megjeleníthető tartalmakat illetően, mindezt a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása mellett.

Borrell kijelentette: a társadalmi egyenlőtlenségek, az adóelkerülések, a multinacionális vállalatok nehézkes szabályozása, az ipar leépítése és a magas munkanélküliség mind az Egyesült Államokban, mind Európában hozzájárul a képviseleti demokrácia gyengüléséhez és a populizmus térnyeréséhez. Hangsúlyozta: a nyitott és demokratikus társadalmak és gazdaságok fenntartásához át kell alakítani a globalizációt és olyan multilaterális rendszert kell felépíteni, amelyek képes szembe menni a demokráciát gyengítő trendekkel.

"A feladat nem lesz könnyű, mivel a nacionalista és autoriter rezsimek nagy befolyásra tettek szert világszerte az utóbbi években, de elengedhetetlen mindazok számára, akik hisznek a demokráciában. Ennek a feladatnak kell a Joe Biden vezette amerikai kormánnyal kiépítendő kapcsolatunk központjában állnia" – emelte ki.

Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban, röviddel a kongresszus két házának együttes ülése előtt egy tüntetésen megismételte, hogy soha nem fogja elismerni vereségét, illetve Joe Biden demokrata párti elnökjelölt győzelmét az elnökválasztáson. Trump beszéde is közrejátszhatott abban, hogy tüntetők egy csoportja azután megostromolta a kongresszus épületét. Az erőszakos behatolás során öt ember életét vesztette, négyen Trump hívei közül, illetve egy rendőr, aki összetűzésbe került a zavargókkal.

A Twitter két nappal ezelőtt határozatlan időre felfüggesztette Donald Trump fiókját, aláhúzva, fennáll annak a veszélye, hogy további erőszakot szít. A még hivatalban lévő elnököt a Facebookról és az Instagramról is letiltották a napokban hasonló okokból, legalább utódja, Joe Biden január 20-i beiktatásáig, illetve a Twitch és a Snapchat is elérhetetlenné tette az oldalát. A Google, az Apple és az Amazon is eltávolította alkalmazáskínálatából ideiglenesen a Donald Trump híveinek körében népszerűvé vált Parler közösségi oldalt, kiemelve, a platform nem tesz eleget az erőszakra buzdító tartalmak terjesztésének megelőzése érdekében.

MTI