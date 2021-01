Trump nem tud leállni: szerinte antifasiszták állnak a capitoliumi véres randalírozás hátterében

Összetartás mutatkozott Donald Trump amerikai elnök és Mike Pence alelnök a Capitolium ostromát követő összekülönbözésük nyomán – közölte a Fehér Ház egy névtelenül nyilatkozó illetékese hétfőn.

A tájékoztatás szerint, amelyet több hírügynökség is közölt, Trump és Pence megbeszélést folytatott a Fehér Házban hétfőn este. Ez volt az első találkozó kettejük között, miután az elnök szerdán bírálta alelnökét, amiért nem próbálta megakadályozni riválisa, a demokrata párti Joe Biden megválasztott elnökre leadott szavazatok elektori hitelesítését a kongresszus szerdai rendkívüli ülésén. Az illetékes beszámolója szerint Trump és Pence a kongresszus épületénél kitört zavargásokat vitatta meg – írja az MTI.

Hangsúlyozták, hogy azok, akik a múlt héten megszegték a törvényt és megrohamozták a Capitoliumot, nem képviselik az Amerika az első mozgalmat, amelyet 75 millió amerikai támogat, és megfogadták, hogy hátralévő hivatali idejükben folytatják az ország érdekében végzett munkájukat, közölte a tisztségviselő.

„Ketten jó beszélgetést folytattak, megvitatták az előttük álló hetet és felidézték az utóbbi négy év kormányzati munkáját és eredményeit”

– tette hozzá.

Január 6-án este Trump több száz híve megostromolta a Capitoliumot, miután az elnök egy közeli, szabadtéri gyűlésen tartott beszédében feltüzelte és arra buzdította őket, hogy menjenek a kongresszus épületéhez. A tüntetők egy része a Capitolium épületében azt skandálta, hogy fel kell akasztani Mike Pence-t. Ezt Trump azóta sem ítélte el, sőt, az aznap kiadott videóüzenetében igazat adott a rendbontóknak és azt mondta, hogy „szeretünk titeket, menjetek haza”. Az erőszakban, köztük a capitoliumi rendőrség egy tagja, egy másik rendőr pedig néhány nappal később öngyilkos lett. Azóta Trump kormányzatának több tagja is lemondott, a fővárosban szükségállapotot rendeltek el.

A Pence és Trump között lezajlott telefonhívásról beszámoló illetékes hangsúlyozta, hogy Trumpnak nem áll szándékában a múlt szerdai zavargások következtében lemondani, Pence pedig nem akarja alkalmazni a 25. kiegészítést, amelynek alapján lehetősége van arra, hogy a kormányzat tagjait megszavaztassa az elnök alkalmasságáról, illetve alkalmatlanságáról feladatainak ellátására.

Ha a kabinet többsége alkalmatlannak minősíti Trumpot, akkor az elnöki hatalom az alelnökre ruházódik át.

Nancy Pelosi demokrata párti házelnök korábban közölte, hogy amennyiben a 25. kiegészítés alkalmazása nem jár sikerrel, az úgynevezett impeachmenthez (alkotmányos felelősségre vonási eljáráshoz) folyamodnak. Az ehhez kapcsolódó vádpontot hétfőn be is mutatták, legkorábban szerdán szavazhat róla képviselőház. Ha a képviselőház mellett a szenátus is elfogadja az impeachmentet, Trump soha többé nem vállalhat politikai szerepet.

A leköszönő elnök hétfőn reggel felhívta Kevin McCarthyt is, a képviselőház republikánus frakciójának vezetőjét és a beszélgetés során azt állította, hogy a fasizmus ellenes Antifa-csoport tagjai felelősek a Capitoliumban történtekért. McCarthy azonban visszautasította ezt és azt válaszolta, hogy ott volt és látta, hogy az elnök hívei törtek-zúztak. Trump újra elismételte, hogy szerinte választási csalás történt, McCarthy azonban az Axios szerint félbeszakította és kijelentette:

Álljon le. Vége van. A választásnak vége.

(MTI)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com