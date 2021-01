Elhunyt Tim Bogert amerikai basszusgitáros, a hatvanas-hetvenes évek rockszínterének egyik fontos szereplője, aki a Vanilla Fudge-ban, a Cactusban, valamint a Beck, Bogert & Appice-ben is játszott, 76 évesen rákbetegségben halt meg szerdán.



Fotó: timbogert.com

A halálhírt a Musicians Institute (MI), egy hollywoodi zeneiskola jelentette be, amelyben korábban oktatott, és az információt zenésztársa, Carmine Appice is megerősítette. Tim Bogert halála előtt egy koncertlemezen dolgozott – közölte a deadline.com.

Tim Bogert az egyik legjobb rock basszusgitárosnak számított, amikor a műfaj a hatvanas-hetvenes években a csúcspontját élte. Azon kevesek egyike volt, aki hangszeres szólóival lenyűgözte a közönséget.

John Voorhis Bogert III néven született 1944-ben New Yorkban. 1967-68-ban játszott a korszak egyik meghatározó zenekarában, a Vanilla Fudge-ban, amely öt albumot készített. Itt már együtt zenélt Carmine Appice dobossal. 1969-ben mindketten alapító tagjai voltak a Cactusnak, majd Jeff Beck gitárossal 1972-ben létrehozták a Beck, Bogert & Appice elnevezésű supergroupot, amely három évig működött.

A basszusgitáros szerepelt Bo Diddley The 20th Anniversary of Rock 'n' Roll című lemezén, játszott együtt Bob Weirrel, a Grateful Dead gitárosával, a Boxer nevű brit csapattal és Rick Derringer gitárossal is. 1981-ben került a hollywoodi Musicians Institute tantestületébe.

1999-ben elismerte Bogertet a hollywoodi rockhírességek csarnoka, a 2000-es években Appice társaságában számos turnén vett részt.

(MTI)