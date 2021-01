Vasárnap élő sajtókonferencián jelentették be, hogy további szigorító intézkedéseket vezet be az osztrák kormány, hogy a „már így is nagyon magas számok” további növekedését megakadályozhassák és időt nyerjenek addig, amíg a lehető legtöbb embert be nem oltják írta meg a 24.hu.

Sebastian Kurz osztrák kancellár a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy „egy kis kiszámíthatóságot” szeretnének lehetővé tenni, a „teljes normalitás” pedig nyáron térhet vissza. Az egészségügyi rendszer túlterhelésének kockázata akkor kerülhető el, ha az összes 65 évnél idősebb személy megkapja az oltást. Kurz szerint a vakcinák jóváhagyásától függően Ausztria legkésőbb májusig „egy másik szakaszba lép”, azonban a következő két-három hónap még nagyon nehéz lesz. Szavai szerint el kell kerülni az Angliában és Írországban is előállt helyzetet, ahol a mutáció a fertőzések számának robbanásszerű növekedéséhez vezetett.

Január 25-étől:

1, A minimális távolságot egyről két méterre növelik.

2, A szupermarketekben, a benzinkutak boltjaiban és a tömegközlekedési eszközökön is kötelező lesz FFP2-es maszkot viselni. Addig is a kancellár javasolja az FFP2-es maszk használatát, szemben a kevésbé hatékony maszkokkal. Az FFP2 maszkokat „önköltséges áron” kínálják az élelmiszer-kiskereskedelemi egységekben.

3, A lezárást februát 7-ig meghosszabbították, annak feloldását várhatóan lépésenként, február 8-ától kezdik meg.

