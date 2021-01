Őrizetbe vették Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust a rendőrök vasárnap este a moszkvai seremetyjevói repülőtér útlevél-ellenőrzésénél.

Az orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat (FSZIN), kedden keresetet nyújtott be egy moszkvai bíróságon, amelyben kezdeményezte az úgynevezett Yves Rocher-ügyben Navalnijra kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés letöltendővé változtatását.

A FSZIN vasárnap este közölte, hogy a politikus a bíróság ítéletéig őrizetben marad. A hatóság az orosz büntető törvénykönyvnek arra a paragrafusára hivatkozott, amely szerint retorzióval sújtható az elítélt, ha nem térítette meg a kárt vagy ha újabb bűncselekményt követett el.

Navalnij Berlinből érkezett haza, ahol azt követően kezelték kórházban, hogy augusztusban több nyugati laboratórium megállapítása szerint Oroszországban megmérgezték.

A Kreml tagadta, hogy köze lett volna az incidenshez.

Ez a legjobb napom az elmúlt öt hónap alatt, tökéletesen boldog vagyok, hogy megérkeztem

- jelentette ki Navalnij az útlevél-ellenőrzést megelőzően, kamerák előtt.

"Most kimegyek és hazamegyek, mert igazam van, és az összes ellenem indított büntetőeljárás koholt ügy. Nemcsak az igazság áll az oldalamon, de a bíróság is. Semmitől nem félek, és önöket is arra hívom fel, hogy ne féljenek" – tette hozzá, nyilatkozatában arra utalva, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) neki adott igazat az ügyben.

A Pobeda légitársaság Berlin-Moszkva járatának a menetrend szerint Vnukovóban kellett volna leszállnia, a repülőgépet röviddel a földet érés előtt Seremetyjevóra irányították át.

A rendőrség Vnukovóban, ahol többszáz ellenzéki gyűlt össze a politikus fogadására, őrizetbe vett több tucat aktivistát. A Vnukovóról Moszkvába vezető autópályát a rendőrség lezárta, amivel megakadályozta hogy Navalnij követői és a reptéren összegyűlt tévéstábok elinduljanak Seremetyjevo felé.

Az ismert orosz ellenzéki szerdán jelentette be, hogy vasárnap kíván visszatérni Moszkvába, és arra biztatta követőit, hogy fogadják őt. A FSZIN csütörtökön megerősítette, hogy Navalnij ellen körözés van érvényben, ezért lépéseket tesz a politikus őrizetbe vétele érdekében. A hatóság közölte: szeptember 24. óta nincs tudomása Navalnij valós tartózkodási helyéről, ezért november 27-én előzetes nyomozást indított, december 29-én pedig elfogatóparancsot adott ki ellene.

Alekszej Navalnijt és öccsét, Oleget az Yves Rocher-ügyben 2014 decemberében csalás és pénzmosás címén ítélték el. Alekszejre három és fél év, öt évre felfüggesztett, az öccsére, Olegre pedig ugyanennyi időtartamú, de letöltendő börtönbüntetést szabott ki a bíróság. A vád szerint a fivérek 26,8 millió rubel kárt okoztak az Yves Rocher cég oroszországi leányvállalatának és további 4,5 milliót egy másik cégnek. (Egy rubel mintegy 4 forintot ér.)

Az EJEB 2017 októberében igazságtalannak minősítette az ítéletet, és felülvizsgálatot kért, de az orosz legfelsőbb bíróság mégis helybenhagyta a bírósági döntést, egy moszkvai bíróság pedig egy évvel meghosszabbította a próbaidőt. Egy másik, úgynevezett Kirovlesz-ügyben, amelyet 2013-ban indítottak ellene, Navalnij felfüggesztett szabadságvesztésének próbaideje 2019 júliusában lejárt.

Navalnij, Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legismertebb bírálója, augusztus 20-án kórházba került Omszkban, miután rosszul lett a Tomszk-Moszkva repülőjáraton.

Az omszki mentőkórházból hozzátartozói kérésére Berlinbe szállították. Német, francia és svéd laboratóriumi eredmények szerint "novicsok" típusú harci idegmérget találtak a szervezetében. Felmerült, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) emberei mérgezték meg.

Moszkva azt állította, hogy a politikus szervezetében Oroszországban még nem volt méreg, és az európai jogsegélyegyezmény alapján többször is vizsgálati eredményeket követelt Berlintől, Párizstól, Stockholmtól és az OPCW-től, de ezeket mindeddig nem kapta meg.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) katonai csoportfőnöksége nem tartotta indokoltnak, hogy a sajtóhírek alapján vizsgálatot indítson az FSZB munkatársai ellen, akikkel kapcsolatban az SZK szerint nem merült fel bűncselekmény gyanúja. Az testület ezt tartalmazó hivatalos válaszát csütörtökön tette közzé a blogján Navalnij.

Az ellenzéki politikus ellen december végén az SZK újabb bűnügyi eljárást indított, azt állítva, hogy sikkasztott az ellenőrzése alatt álló szervezetek számára gyűjtött közadományokból. A vádat az érintett koholmánynak minősítette.

Navalnij ellen egy harmadik is eljárás is folyik, azzal vádolják, hogy megsértette egy második világháborús veterán méltóságát. A politikus ugyanis tavaly "fizetett lakájoknak" nevezte egy kampányfilm szereplőit – köztük az idős embert is –, akik támogatólag szóltak az orosz alkotmány módosításáról.

Forrás: MTI