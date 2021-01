Trump megköszönte az elmúlt négy évet, és sok sikert kívánt a következő kormánynak. Búcsúbeszédébe után a leköszönő elnök és felesége helikopterrel az Andrews légitámaszpontra repültek.

Donald Trump leköszönő amerikai elnök az Andrews támaszponton szerdán elmondott búcsúbeszédében megköszönte az elmúlt négy "rendkívüli évet", és sok sikert kívánt a következő kormánynak.

Megjegyezte: az alapokat lerakták, így minden lehetőség adott, hogy az új adminisztráció látványos dolgokat hajtson végre.

"Úgy gondolom, nagy sikerük lesz" – tette hozzá, aláhúzva, hogy az ország jövője még sohasem nézett ki ennyire biztatóan.

- mondta a leköszönő vezető.

Kiemelte: újjáépítették az amerikai hadsereget, csökkentették az adókat, munkaerőpiaci reformokat hajtottak végre, és évek helyett mindössze kilenc hónap alatt sikerült kifejleszteni a koronavírus elleni vakcinát. Aláhúzta: erőfeszítéseik a következő hónapokban be fognak érni, és ez a gazdaságon is látszani fog.

- hangoztatta.

Trump egyúttal megemlékezett a koronavírus-járvány áldozatairól és családtagjaikról, és együttérzéséről biztosította őket.

A távozó elnök megígérte: nem tűnik el, követni fogja az eseményeket, mindig harcolni fog az amerikai népért, és "valamilyen formában visszatér".

- emlékeztetett a CNN amerikai hírtelevízió.

– fogadkozott a leköszönő elnök, majd feleségével együtt a Village People Y.M.C.A című slágerére vonult le a színpadról.

Donald Trump helyi idő szerint szerda reggel hagyta el a Fehér Házat a Marine One elnöki helikopter fedélzetén feleségével, Melania Trumppal floridai birtoka, Mar-a-Lago felé.

A CNN tudósítása szerint a helikopter egy kis tiszteletkört is tett az amerikai főváros felett. Donald Trump ezzel szakított a hagyománnyal, és nem vesz részt Joe Biden hivatalos beiktatásán.

Ő az első elnök 1869 óta, aki nem vesz részt utódja beiktatásán.

