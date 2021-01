Magyar idő szerint este 6-kor teszi le hivatalosan az esküt az Egyesült Államok következő elnöke, Joe Biden. A leköszönő elnök, Donald Trump órákkal korábban, délután 2 után nem sokkal elhagyta a Fehér Házat, majd az Andrews légitámaszpontról Floridába repült.

Ahead of today's swearing-in, President-elect Joe Biden shared a touching message on Twitter for soon-to-be first lady Jill Biden: https://t.co/WvwhhTnTLg — HuffPost (@HuffPost) January 20, 2021

Megérzett a washingtoni Capitoliumra Joe Biden, akit ma iktatnak be az Egyesült Államok 46. elnökének. A ceremóniát idén a koronavírus-járvány miatt nem követhetik tömegek, de nemcsak a nézők, hanem Donald Trump leköszönő elnök sem lesz ott, a ceremónián csak a távozó alelnök, Mike Pence vesz részt.

Kamala Harris alelnök már letette az esküjét, ő az első női, az első fekete, az első dél-ázsiai származású és az első, bevándorlók gyermekeként született alelnök.

A Capitolium két héttel ezelőtti ostroma miatt 25 ezer nemzeti gárdista, 10 ezer rendőr, szövetségi ügynök és a Secret Service ügynökei óvják majd a rendet. Lady Gaga énekli majd a himnuszt, ünnepség helyett 1,5 órás virtuális ünnepi műsor lesz majd Tom Hanks vezetésével.

Eugene Goodman, the Capitol police officer who led rioters away from the Senate chamber during the insurrection on Jan. 6, is escorting VP-elect Harris at today's inauguration. pic.twitter.com/bjeofucXeA — NBC News (@NBCNews) January 20, 2021

Bidenhez közeli informátorok szerint optimista, egyúttal realista hangvételű lesz a beszéd, amiben Biden nem ejti majd ki elődje, Donald Trump nevét, miután Trump sem említette Bident a búcsúbeszédében sem ma, sem tegnap – írja a Telex.

Trump megköszönte az elmúlt négy évet, és sok sikert kívánt a következő kormánynak

Donald Trump leköszönő amerikai elnök az Andrews támaszponton szerdán elmondott búcsúbeszédében megköszönte az elmúlt négy "rendkívüli évet", és sok sikert kívánt a következő kormánynak.

Megjegyezte: az alapokat lerakták, így minden lehetőség adott, hogy az új adminisztráció látványos dolgokat hajtson végre.

"Úgy gondolom, nagy sikerük lesz" – tette hozzá, aláhúzva, hogy az ország jövője még sohasem nézett ki ennyire biztatóan.

"Hihetetlen dolgokat vittünk véghez" – mondta a leköszönő vezető.

Kiemelte: újjáépítették az amerikai hadsereget, csökkentették az adókat, munkaerőpiaci reformokat hajtottak végre, és évek helyett mindössze kilenc hónap alatt sikerült kifejleszteni a koronavírus elleni vakcinát. Aláhúzta: erőfeszítéseik a következő hónapokban be fognak érni, és ez a gazdaságon is látszani fog.

Keményen dolgoztunk, és mindent beleadtunk, annak ellenére, hogy sok nehézséggel kellett megküzdenünk – hangoztatta.

Trump egyúttal megemlékezett a koronavírus-járvány áldozatairól és családtagjaikról, és együttérzéséről biztosította őket.

A távozó elnök megígérte: nem tűnik el, követni fogja az eseményeket, mindig harcolni fog az amerikai népért, és "valamilyen formában visszatér".

Trump több mint egy hét után először jelent meg a nyilvánosság előtt – emlékeztetett a CNN amerikai hírtelevízió.

Donald Trump helyi idő szerint szerda reggel hagyta el a Fehér Házat a Marine One elnöki helikopter fedélzetén feleségével, Melania Trumppal floridai birtoka, Mar-a-Lago felé.

President Trump flies above the National Mall after departing the White House on the final day of his presidency. Luke Sharrett / Getty Images pic.twitter.com/UKe9ElU0De — NBC News (@NBCNews) January 20, 2021

Ő az első elnök 1869 óta, aki nem vesz részt utódja beiktatásán.

LIVE: The Inauguration of Joe Biden and Kamala Harris. https://t.co/XFg0PeEUeL — NBC News NOW (@NBCNewsNow) January 20, 2021

