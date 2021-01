Az előző hétvégéhez hasonlóan ismét országszerte tüntetnek Oroszországban. A keleti országrészekben már órák óta zajlanak az Alekszej Navalnij szabadon engedését követelő tüntetések, Szibériában a -40 fokos hideg ellenére is rengetegen mentek ki tüntetni. Közben őrizetbe vette az orosz rendőrség Julija Navalnaját, Alekszej Navalnij letartóztatott ellenzéki politikus felségét Moszkvában. A rendőrök az újságírókat sem kímélik, több beszámoló érkezett be a velük szembeni erőszakos fellépésről is. Moszkvában a belvárost korábban hermetikusan lezárták. Nem jártak a metrók, állt a teljes a tömegközlekedés. A Twitteren azt írták, hogy minden sarkon rendőrségi checkpoint-ok vannak, és csak a területen lakókat engedik be.

Oroszország-szerte Navalnij-párti, a hatóságok által nem engedélyezett tüntetések zajlottak, amelyeken az OVD-Info jogvédő csoport szerint több mint 3838 embert vettek őrizetbe moszkvai idő szerint délután fél hatig. Közülük 1080-at Moszkvában, 796-ot Szentpéterváron, 194-et Kraszojarszkban, 135-öt Nyizsnyij Novgorodban, 122-t Vlagyivosztokban, 121-et Tverben és 103-at Novoszibirszkben.

Navalnaját egy tiltakozó akcióról szállították el rohamsisakot viselő, gumibottal felszerelt rendőrök mikrobusszal.

Юлию Навальную одну увезли в неизвестном направлении https://t.co/aSMi0VuUJf — Команда Навального (@teamnavalny) January 31, 2021

A belügyminisztérium kora délután kétezerre becsülte a fővárosi tiltakozó akciók részvevőinek számát.

A Dozsgy ellenzéki online televízió és az Eho Moszkvi rádió YouTube-csatornájának közvetítése szerint a résztvevők több oszlopra oszolva kíséreltek meg a három vasútállomástól eljutni a Matrosszkaja Tyisina börtönhöz, ahol Navalnijt őrzik, de nem jártak sikerrel.

A tömegből a rendőrök többeket kiemeltek, nem egyszer erőszakot alkalmazva.

A TASZSZ szerint Moszkva belvárosában kigyulladt egy rendőrautó. Az okokat nem közölték. Az Interfax szerint a Tverszkaja metrónál egy férfi megkísérelte felgyújtani magát, de rendőrök a lángokat eloltották.

Szentpéterváron a Dozsgy szerint a rendőrök legkevesebb egy alkalommal

könnygázt és elektromos sokkolót alkalmaztak.

Az RBK szerint az "északi fővárosban" összetűzés is volt, a tüntetők megakadályozták több társuk elszállítását. A történtek miatt egy ember ellen, aki fejbeütött egy rohamrendőrt, hivatalos személy elleni erőszak címén büntetőeljárást indítottak.

A Dozsgy szerint vasárnap

mintegy félszáz újságírót vettek őrizetbe.

Az orosz újságírószövetség a média mintegy 35 olyan munkatársáról tud, akit "igazoltatás céljából előállítottak".

Петербург: журналиста Тимура Хаджибекова избивают прямо в жилете «Пресса» Видео: Юлия Гильмшинаhttps://t.co/38nDtYmQjE pic.twitter.com/dht8ICAebf — Медиазона (@mediazzzona) January 31, 2021

Az ellenzéki médiában és a világhálón megjelent beszámolók szerint a tüntetők egyebek között Navalnij szabadon bocsátását és az általuk tolvajnak minősített Vlagyimir Putyin orosz elnök távozását követelték a rendfenntartó testületek erődemonstrációja mellett. A keleti városokban a tüntetők szociális elégedetlenségüknek is hangot adtak.

Megfigyelők szerint a tiltakozók száma egyes városokban – elsősorban Szentpéterváron, de Jekateryinburgban és Irkutszkban is – nőtt, máshol csökkent a múlt szombaton megtartott, hasonló országos tiltakozó akcióhoz képest.

Navalnijt január 17-én a moszkvai repülőtéren vették őrizetbe, amikor visszatért Németországból, ahol gyógykezelést kapott, miután augusztusban Oroszországban – több nyugati laboratórium egybehangzó szakvéleménye szerint – megmérgezték.

A politikust arra hivatkozva vették őrizetbe, hogy megszegte egy sikkasztási ügyben rá korábban kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés feltételeit.

Január 19-én rendelték el Navalnij 30 napos előzetes letartóztatását. Felfüggesztett börtönbüntetésének esetleges letöltendőre változtatásáról kedden dönt az illetékes bíróság.

A letartóztatást követően a Navalnij alapította Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) a világhálón közzétett egy dokumentumfilmet, amely szerint Vlagyimir Putyin elnök egy 100 milliárd rubelt (mintegy 400 milliárd forintot) érő titkos uradalmat építtetett fel magának a Fekete-tenger partján, Gelendzsik üdülőváros közelében. A YouTube számlálója vasárnap délután több, mint 105 millió megtekintést mutatott. A Kreml a közlést valótlannak minősítette.

A moszkvai amerikai nagykövetség vasárnap az Interfax hírügynökségnek megerősítette:

a sajtón és az interneten keresztül tudomása van arról, hogy a FBK azt kérte Joe Biden elnöktől, vezessen be szankciókat 35, de legalább nyolc magas rangú orosz tisztségviselő ellen.

Az érintetteket az alapítvány a demokratikus szabadságjogok megsértésével és korrupcióval vádolta meg.

A listán szerepel Mihail Murasko egészségügyi miniszter is, aki az FBK szerint "fedezte Navalnij megmérgezését".

Az orosz külügyminisztérium Facebook-oldalán az engedély nélkül megtartott tüntetések ösztönzésével és az orosz belügyekbe való beavatkozással vádolta meg az Egyesült Államokat. A minisztérium azt állította, hogy az amerikai diplomáciai tárca megpróbálja a RAND Corporation amerikai elemzőközpont 2019-es ajánlásaival összhangban széthúzni Oroszország erőit és így kibillenteni az egyensúlyából, de figyelmen kívül hagyja a jelentésnek a kockázatokra vonatkozó fejezetét.

A minisztérium arra figyelmeztette a nyugati közösségi médiumokat, hogy felelősség terheli őket a tiltakozásra vonatkozó hamis hírek terjesztésében.

A Navanij-törzs a tüntetéseket késő délután befejezettnek minősítette. A hatóságok a moszkvai metró összes megállóját megnyitották ismét az utasforgalom előtt.

В Москве закрыли станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота». Новая точка – станция метро «Комсомольская»! Тем временем москвичи уже пошли гулять по улицам столицы, протестующих поддерживают автомобилисты! pic.twitter.com/1SdMQ3iPpX — Команда Навального (@teamnavalny) January 31, 2021

Forrás: 24.hu, MTI