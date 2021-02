Az elkövető őrnagyi rangban szolgált az Egyesült Államok hadseregében.

Harminc év börtönbüntetésre ítéltek gyermekpornográf felvételek készítéséért az Egyesült Államokban egy katonatisztet, akinek hozzáférési engedélye volt a legtitkosabb dokumentumokhoz is – adták hírül Georgia állam hatóságai hétfőn.

A former U.S. Army Major, Jason Michael Musgrove has been convicted on federal charges of producing child pornography. https://t.co/bNOHCEyMsl