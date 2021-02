Erődemonstráció.

– kérdezi az orosz rendőr a földön fekvő félmeztelen férfitól egy a Twitterre is kikerült videóban.

– válaszolta a kutyatál fölött szorongatott Gennagyij Sulga újságíró, akire az orosz hatóságok azért törtek rá reggel hétkor otthonában, mert részt vett egy januári, Alekszej Navalnij bebörtönzése elleni tüntetésen.

– emlékezett vissza a február eleji élményéről a BBC-nek az újságíró. Felesége is otthon volt, őt is a padlóra parancsolták a rendőrök.

A 24.hu hozzáteszi, hogy a férfi a NewsBox24.tv bloggereként vett részt a január 23-ai vlagyivosztoki tüntetésen, amit élőben streamelt, ezért törtek rá otthonában az orosz készenlítések. Az akcióról videó is készült, amit sajtóhírek szerint az orosz rendőrség szivárogtatott ki. Sulga szerint ezzel is az elrettentés a céljuk: ez vár azokra, akik Navalnij mellett állnak ki.

Az aktivista újságíró szerinte

A rendőri akció két órán át tartott, majd a bloggert bevitték kihallgatásra a belügyminisztérium egyik irodájába, ahonnan később szabadon távozhatott.

Highly disturbing video of police in Vladivostok interrogating and humiliating local journalist Gennady Shulga. Cops raided his home and “questioned” him about the opposition’s Jan. 23 protests. Especially noteworthy: the police themselves leaked this footage. pic.twitter.com/aEdjfPXnqa