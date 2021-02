Az elmúlt öt évben több százezer könyvet tiltottak be Törökországban

Szerzőket ítéltek börtönbüntetésre, és művek százezreit kobozták el.

Tavaly nem csak szépirodalmi, hanem gyermekkönyveket is betiltott Recep Tayyip Erdogan rezsimje – írja a Népszava.

A koronavírus-járvány leple alatt tovább szigorították a könyvkiadással kapcsolatos előírásokat, még inkább korlátozták a szólásszabadságot.

Egyes szervezetek, illetve témák teljes egészében tiltólistára kerültek. Nem jelenhettek meg az Amnesty International gondozásban megjelent művek, vagy éppen a feminizmusról szóló munkák. Betiltották a legnagyobb ellenzéki politikai erő, a Köztársasági Néppárt (CHP) által publikált két könyvet, mivel a művek le akarták rántani a leplet a törökországi korrupcióról. A kiadó ellen eljárás is indult.

A kiadóknak, portáloknak mindennapos küzdelmet kell folytatniuk a fennmaradásukért, Damoklész kardjaként lebeg felettük a betiltás veszélye – jegyzi meg a Népszava szerzője.

Csak az eltelt öt évben több százezer könyvet tiltottak be „káros propaganda” címszóval. A hatóságok ráadásul még azelőtt begyűjtik a könyveket, hogy a kiadót értesítenék a tilalomról, ami anyagilag is hatalmas veszteséget jelent. Azokat a könyveket sem kímélik, amelyek tíz éve még gond nélkül jelenhettek meg. A cenzúra utólag is lesújt a gyanúsnak ítélt művekre.

Időnként igazi írólegendák művei is fennakadnak a rostán, így Albert Camus, vagy Spinoza munkái. De tiltólistán vannak a francia filozófus, Louis Althusser, vagy a ma is élő olasz szociológus, Antonio Negri értekezései.

