Már Macron se várna az EU-ra, ha a WHO engedélyezi az orosz és a kínai vakcinát, azonnal bevetné

A francia államfő szerint a világjárványban COVID világháborút vívunk, és a vírus ellen csak közösen lehet felvenni a versenyt, de a küzdelemben az átláthatóság is fontos.

Világháború zajlik a koronavírus ellen, és ebben a küzdelemben minden vakcinára szükség van – erről beszélt a francia államfő, amikor a Journal du Dimanche című hetilapnak nyilatkozott, amelyet a hvg.hu idézett.

"Joe Biden amerikai elnökkel is elsősorban erről tárgyaltam"

– jelentette ki Macron, aki kiemelte, hogy az USA új elnöke nemcsak visszalépett a WHO-ba, rögtön alá is írt egy 4 milliárd dolláros támogatási csomagot.

Miután a WHO engedélyezi az orosz és a kínai vakcinákat, be kell ezeket is vetni abba a világháborúba, mely a koronavírus ellen folyik – véli Macron, aki bírálta, hogy a transzparencia egyáltalán nem teljes a vírus keletkezésével kapcsolatban. Finoman arra célzott, hogy bár a WHO szakértői megállapították, hogy Vuhanban nem egy kutatólaboratóriumból szabadult el a koronavírus, az USA-ban és másutt kétkedéssel fogadták az eredményt.

