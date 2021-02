Itt az újabb aggasztó hír: hibrid vírusmutáció jött létre, és erősen terjed – A járvány új fázisába léphetünk?

Ez lehet a járvány új szakasza? Az egyesült vírus ki tudja kerülni az antitesteket.

Aggasztó hírekről számol be a New Scientist: az itthon is felbukkanó, fertőzőbb brit koronavírus-variáns összeolvadt a kaliforniai variánssá egy erősen mutálódott hibridet létrehozva, ami azt is jelezheti, hogy a járvány új szakaszába léptünk.

Az úgynevezett rekombinációs eseményt, vagyis azt, hogy a két variáns genomja egyesült, egy Kaliforniában levett mintában vették észre.

A B.1.1.7 brit és a B.1.429 kaliforniai variáns egybeolvadásából született új variáns felelős lehet a koronavírusos esetek számának megnövekedésében Los Angelesben, mivel olyan mutációt hordoz, ami a korábbiakra termelt antitestek egy részét ki tudja kerülni. A variánst a Los Alamos Nemzeti Laboratóriumban fedezték fel, és már február másodikán felfigyeltek rá. Ha sikerül megerősíteni a pontos származását, ez lehet az első rekombináció, ami felbukkant a járvány alatt.

Forrás: 24.hu

