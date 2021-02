Egészséges fiatalokat fertőznek meg koronavírussal – mi a legkisebb, még ártalmatlan vírusmennyiség? – Résztvevőket keresnek a humán vizsgálathoz

Kilencven fiatal, gondosan kiválasztott 18 és 30 év közötti felnőttet keresnek ahhoz a humán vizsgálathoz, ami néhány héten belül indul az Egyesült Királyságban, és amely során koronavírussal fertőzik meg a résztvevőket, majd kontrollált környezetben monitorozzák őket folyamatosan.

A The Human Challenge néven futó vizsgálat az etikai jóváhagyást is megkapta. A kutatás során a szakemberek arra is próbálnak majd rájönni, hogy mi az a legkisebb mennyiség a vírusból, ami képes megfertőzni a másik embert, illetve vizsgálják majd azt is, hogyan adódik át egyik emberről a másikra, továbbá követik a szervezet immunreakcióját is, írja a BBC-re hivatkozva a telex.hu.

A humán kísérletek a tudományban nem példanélküliek: használták a kolera vagy az influena vizsgálatakor is – ezt már a The Guardiant idézve írja a portál.

