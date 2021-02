A koronavírus a világon nagyon sok mindenre hatással van, így nem meglepő, hogy a meddőségi klinikáknál is nagy a baj, hiszen a járvány miatt sokkal kevesebb a spermadonor is, mint korábban. A Daily Mail cikkére hivatkozva a Bors.

A kétségbeesettek már Facebookon is próbálnak donort találni, amiért persze fizetnek.

Állítólag egy donor akár 200 fontot (82 ezer forintot) is el mer kérni örökítőanyagért, amit azok, akik a jelenlegi helyzetben nem tudnak belevágni egy lombikbébi projektbe, boldogan ki is fizetnek. Sőt, akadnak olyan párok is, melyek hölgytagjai természetesen úton, azaz szex fejében várják az önkéntes spermadonorokat.