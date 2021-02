Az orvosok szerint percekre volt a haláltól Demi Lovato.

Demi Lovato egy új dokumentumfilmben beszél a 2018-as opioid-túladagolása következményeiről.

A 28 éves amerikai énekesnek három sztrókja és egy szívrohama volt, az agykárosodás hatásait még most is érzi – például homályos a látása, ami miatt nem vezethet, és az olvasás is nehezére esett egy ideig.