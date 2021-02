Tényleg berágott a királynő Meghan-re és Harryre: Iszonyatos tiszteletlenség, egyék meg, amit főztek!

Alig egy nappal azután, hogy véglegessé vált: Harry herceg és felesége, Meghan Markle tényleg szakít a brit királyi famíliában betöltött feladataival, kiszivárgott: II. Erzsébet brit uralkodó hiába reagált udvariasan a nyilvánosság előtt, valójában rendkívül feldühítette unokája döntése. Írja a Blikk.

Meghan és Harry tavaly januárban jelentették be, hogy kivonulnak a királyi családból, nem vesznek részt az udvari feladatokban és az Egyesült Államokba költöznek. Károly herceg és a néhai Diana hercegnő másodszülöttje és felesége akkor annyiban maradtak a királyi családdal, egy év után felülvizsgálják a történteket és végleges döntést hoznak. Ez most meg is született, Harryék pedig megerősítették: a jövőben nem látnak el hivatalos feladatokat a királyi család tagjaként.



Ez újabb mélypontra taszította Harryék és a királynő kapcsolatát. A The Daily Mail brit lapnak a Buckingham-palota névetelenséget kérő illetékesei azt mondták:

Harryék közleménye iszonyatos tiszteletlenség az idős királynővel szemben pont akkor, mikor férje, Fülöp herceg kórházba került.

A lap forrása azt is hozzátette:

nagy sikerük volt, mikor nekiálltak a független életüknek, és ehhez sok sikert is kívánunk. De ne feledjék: végül mindenkinek azt kell megennie, amit főzött!

II. Erzsébet közleményt adott ki, melyben azt írta:

Sussex hercege és hercegnője megerősítették a királynőnek, hogy nem térnek vissza a uralkodói családi feladatokhoz.

Az uralkodó tudatta azt is, Harry tiszteletbeli és jószolgálati tisztségeit (mint például a haditengerészetnél szerzett tiszteletbeli címei, sportszövetségi és jószolgálati feladatait) is visszavonja, mindezek visszaszállnak a királynőre.

Mindezzel a szakértők szerint egyértelművé tette unokájának: a szakítást véglegesnek tekinti és nem is számít már rá és feleségére.

Nem kellett sokat várni Harry és Meghan ingerült viszontválaszára. Udvariasan, de érezhetően feszülten azt írták:

mint azt az elmúlt évben végzett munkájuk is bizonyítja, Sussex hercege s hercegnője elkötelezettek feladataik iránt az Egyesült Királyságban és szerte a világon.

A királynőnek visszaszúrva hozzátették: hivatalos szerepüktől függetlenül továbbra is felajánlják támogatásukat mindazon szervezeteknek, melyeket korábban is segítettek.

Mindannyian a szolgálatnak élhetünk. Szolgálni egyetemes!

A palotai illetékesei ugyanakkor azt remélik, enyhülni fog a feszültség, és a családi kapcsolatokat megnyugtatóan rendezni tudják majd.

