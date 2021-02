Kiderült mivel kezelik a brit uralkodó férjét, de részleteket nem árult el a palota

Fertőzéses megbetegedés miatt szorul kórházi kezelésre Fülöp edinburghi herceg, II. Erzsébet királynő férje – közölte kedden a Buckingham-palota.

Az udvar illetékese az akkori hivatalos közleményben nem részletezte, hogy a hercegnek milyen panaszai vannak, csak annyit közölt, hogy Fülöp nem érezte jól magát, és orvosának tanácsára vonult néhány napra kórházba megfigyelés és pihenés céljából.



Kép:AFP

A palota szóvivője továbbra sem részletezte, hogy a királynő férje milyen betegséggel bajlódik, közölte ugyanakkor, hogy Fülöp várhatóan néhány napig még kórházban marad.

A herceg állapotáról szóló sajtótalálgatások különösen azután sokasodtak meg, hogy Fülöpöt a minap meglátogatta a kórházban az uralkodói házaspár legidősebb fia, Károly trónörökös, aki vidéki birtokáról utazott Londonba, kifejezetten a látogatás céljából.

Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő – aki áprilisban ünnepli 95. születésnapját – január 9-én megkapta a koronavírus elleni oltást.

Az uralkodói házaspár legfiatalabb gyermeke, az 56 esztendős Eduárd herceg kedden, nem sokkal a Buckingham-palota közleménye előtt a Sky News brit hírtelevíziónak nyilatkozva elmondta, hogy édesapja az egyheti kezelés után már sokkal jobban érzi magát, és alig várja, hogy hazatérhessen.

Fülöp herceg, aki júniusban tölti be 100. életévét, legutóbb 2019 karácsonya előtt töltött négy napot ugyanabban a kórházban, ahol most is kezelik.