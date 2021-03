Kína análisan vett mintát a covidtesztekhez a japán turistáktól – Rengeteg panasz jött emiatt

Az ország arra kérte Kínát, hogy a japán turistáktól lehetőleg ne anális mintát vegyenek a covidteszthez – írta meg a 444.hu.

Kínában még januárban vezették be az anális tesztelést. A japán miniszterelnöki hivatal vezetője, Kato Kacunobu tájékoztatása szerint több japán állampolgár is panaszkodott a pekingi nagykövetségükön az anális mintavételre.

Azt azonban nem tudta megmondani, hogy hány japánt vetettek alá az eljárásnak Kínában.

Azt viszont hozzátette, hogy

a világon sehol máshol nem erősítették meg, hogy az anális tesztnek egyáltalán van-e értelme.

Az anális teszt a kínai közvéleményt is megosztja. Amikor több városban is elkezdték ezzel a módszerrel tesztelni a fertőzésgyanús személyeket, még a szakértők is "ellentmondásosnak" tartották a gyakorlatot, és az állami sajtóban is megjelent, hogy ez a módszer kevésbé hatékony, mint a hagyományos, felső légúti mintavétel.

