Homokvihar lepte el Pekinget – videók

A reptereken is alacsony a látótávolság, van olyan kerület a kínai fővárosban, ahol 3572 mikrogrammnyi szállópor-koncentrációt mértek köbméterenként.

Az északkelet-kínai Belső-Mongóliából induló homokvihar érte el Pekinget hétfő reggelre, sárga homokkal lepve el a kínai fővárost – olvasható az MTI hírében.

A pekingi meteorológiai központ a harmadik legsúlyosabbnak számító, sárga színű riasztást adott ki a látótávolságot kevesebb mint 1 kilométeresre szűkítő vihar miatt.

Fotó, címlapkép: Twitter/Jinfeng Zhou/videórészlet

A pekingi Tahszing Nemzetközi Repülőtéren a rossz láthatóságnak megfelelő működésre álltak át, miután a repülőtér területén a látótávolság 400 és 800 méter közöttire csökkent a levegőben sűrűn kavargó sivatagi homok miatt – számolt be a Hszinhua kínai állami hírügynökség.

People are recording the sand storm this morning in #Beijing ... #weather pic.twitter.com/enmPjY8NrM

A pekingi ökológiai és környezeti megfigyelő központ adatai szerint a levegőben a szállópor-koncentráció a kínai főváros nagy részén meghaladta a köbméterenkénti 2000 mikrogrammot hétfőn. A legsúlyosabb szintet a város nyugati részén fekvő Hajtien kerületben mérték, 3572 mikrogrammot.

#Sandstorm hits Beijing amid morning rush hour, have not seen this in past ten years. pic.twitter.com/FTUfw2Zxe1