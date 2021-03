Az országban regisztráció nélkül, mindenki kaphat a kínai Sinopharm vakcinából, ha bemutatja a személyi igazolványát és egészségügyi könyvecskéjét – írja a Blikk.hu.

Foto: Pixabay.com

Ahogy a Blikk.hu írja

Szerbiában négyféle oltás érhető el, az amerikai-német Pfizer/BioNTEch, a brit-svéd AstraZeneca, az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm oltóanyaga. Regisztráció nélkül a kínai oltást kaphatják meg az emberek.

Az országban mindenki, aki regisztrál, kérheti, hogy milyen vakcinával oltsák be, és az ott élő magyarok szerint pár héten belül be is oltanak.

A rendelkezés tehát arra utal, hogy kevesen kérik a kínai vakcinát, a szerb állampolgárok közül.

Egyébként Szerbiában eddig több mint kétmillióan kapták meg valamely vakcina legalább első adagját.

Forrás: Blikk.hu

Címlapkép: Pixabay.com