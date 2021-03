Rossz az irány: Törökország kilépett az Isztambuli egyezményből

Az Európai Tanács égisze alatt elfogadott Isztambuli egyezmény a nők elleni és családon belüli erőszak megelőzését célozza. Ezzel ment most szembe Törökország – írja a HVG.

Recep Tayyip Erdogan elnök erről szóló határozata szombat hajnalban jelent meg a török hivatalos közlönyben – tudta meg a HVG. Erdogan – még miniszterelnökként – 2011-ben személyesen is jelen volt az egyezmény ünnepélyes aláírásán. A török kormány egyelőre nem fűzött a lépéshez hivatalos indoklást, bár a kormánypárt (AKP) már korábban is nyíltan bírálta az egyezményt.

Ahogy a világ sok más országában, Törökországban is társadalmi probléma a nők elleni erőszak. Jogvédő szervezetek szerint 2020-ban legalább 300 nő halt meg családon belüli erőszak következtében. Emellett az is árulkodó az országban kialakult helyzetről, hogy több százezren töltötték le azt az okostelefonos applikációt, amelyen keresztül nők egyetlen gombnyomással riaszthatják a rendőrséget, ha támadás éri őket. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a török nők 38 százalékát érte már erőszak partnere részéről, miközben az európai országokban átlagosan a nők 25 százaléka számolt be erről.

