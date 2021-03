Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos az nyilatkozta, hogy nyárra elérhetjük a kollektív immunitást és vele jön majd a "zöldútlevél" is – írja a Blikk.hu.

Az uniós oltási stratégiáért is felelős francia politikus arról is beszélt, hogy nyárra a csak az únióban gyártott oltóanyaggal is el fogjuk tudni érni azt az immunitést, hogy ki lehesen nyitni a határokat. Ezen kívül megemlítette, hogy az új útlevelek kiváltása nem lesz kötelező – tájékoztat a Blikk.hu.

Megvan a kapacitásunk arra, hogy a negyedév végéig legyártsunk és leszállítsuk európai honfitársaink számára az ígért 360 millió dózist, július végéig pedig mintegy 420 milliót. Ez a szükséges mennyiség ahhoz, hogy kollektív immunitásról beszélhessünk

- nyilatkozta a biztos vasárnap az RTL francia rádióban.

Előtte egy héttel a televízióban mondta, hogy július 14-ig elérhetjük a közösségi immunitást.

Fel kell gyorsítani (az oltási kampányt), de a tagállamok feladata ennek megszervezése és gyorsítása. Nekik kell a 420 millió adagot a következő három és fél hónapban eloltaniuk

-tette hozzá Thierry Breton.

Ez az ára annak, hogy legyen idén turistaszezon, amely remélem ugyanolyan lesz, mint a tavalyi, ami végülis nem is volt annyira rossz a körülményekhez képest

- vélekedett a francia politikus.

Thierry Breton elmondta, hogy a közös uniós egészségügyi igazolás, az úgynevezett "zöld tanúsítvány" június 15-től lesz érvényes digitális és papír változatban is mind a 27 tagállam számára – fogalmazott a Blikk.hu.

A QR kóddal ellátott igazoláson szerepelni fog a tulajdonos neve, születési dátuma, az útlevele száma, illetve az, hogy kapott-e oltást és hogy milyen típusút, valamint, hogy átesett-e a fertőzésen és vannak-e antitestjei.

Egyébként az útlevél nem lesz kötelező, egy negatív teszttel is ki lehet majd váltani.

