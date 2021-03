Kiszabadult a Szuezi-csatornát eltorlaszoló teherhajó – videó

Közel egy hétig blokkolta a forgalmat a Szuezi-csatornán a teherhajó.

Kiszabadult végre a part fogságából a Szuezi-csatorna egyik legszűkebb részén múlt kedden keresztbe fordult teherhajó – számolt be a BBC nyomán a 444 és a hvg.hu eseményről.

A Szuezi-csatorna Hatóság által közreadott képen vontatóhajókkal próbálják kiszabadítani a keresztbe fordult és beszorult Ever Given nevű konténerszállítót a Szuezi-csatornában 2021. március 28-án.

Fotó, címlapkép: MTI/EPA/Szuezi-csatorna Hatóság

A 200 ezer tonnás Ever Given nevű hajó múlt kedden fordult keresztbe a világ egyik legforgalmasabb csatornáján, megakasztva ezzel az Európa és Ázsia között a legrövidebb utat jelentő útvonalon a közlekedést.

