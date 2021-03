Helikopterbalesetben meghalt a magyar Telenor tulajdonosa

Petr Kellner cseh milliárdos, akinek a vagyonát a Forbes nemrég 17,5 milliárd dollárra mérte, így világszinten is az egyik leggazdagabb embernek számít. Kellner 2018-ban vette meg a magyar Telenort.

A Telex a New York Times cikkére hivatkozva arról számolt be, hogy szombaton lezuhant Alaszkában egy síelőket szállító helikopter, a baleset áldozatai között van.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A balesetben öten haltak meg, köztük a gép pilótája is, egy személyt viszont válságos állapotban jelenleg is kórházban ápolnak. A baleset okát jelenleg is vizsgálják, egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy este 10 óra környékén vesztették el a kapcsolatot a helikopterrel.

Forrás: Telex