Működik az egyszerű patikában kapható gyógyszer a koronavírus ellen – Már egymillió betegen segített

A Guardian szerint az olcsó és könnyen hozzáférhető szteroid alapú gyógyszerek már egymillió ember életét mentették meg, mióta elkezdődött a koronavírus-járvány – írja az Index.

Kép: Pexels

Becslések szerint a szteroid harmadával csökkenti az elhalálozások esélyét.

Az Oxfordi Egyetem egyik szakembere szerint egymillió élet nagyon nagy szám, de a valóságban ennél akár többről is beszélhetünk. A gyógyszert a WHO abban az esetben javasolja, ha a beteg súlyos vagy kritikus állapotban van. Ekkor 7–10 napon keresztül alkalmazható a szteroid készítmény – írja az Index. Előny lehet, hogy a szerrel mellékhatások nélkül is lehet kezelni a betegeket.

A Semmelweis Egyetem honlapja szerint Magyarországon 2020 áprilisától a lélegeztetett betegek komplex terápiás protokolljának kötelező eleme a szteroid adagolása.

