Laborból szökött ki a koronavírus? A WHO elnöke váratlanul nekiment a saját embereinek

Az Egyesült Államok és 12 másik ország, köztük Japán, az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália, új, „független és átlátható, külső beavatkozástól mentes” vizsgálatot kérnek a koronavírus eredetét illetően, miután elégtelennek találták a WHO 120 oldalas jelentését.

A WHO a kínai Vuhanban vizsgálódott a koronavírus eredete után, jelentésükben az áll, hogy valószínűleg denevérekről terjedt át közvetetten az emberre a fertőzés és „extrém valószínűtlen,” hogy a nagybani piac mellett működő víruslaborból szabadult el – írja a portfilio.hu.

Fontos mozzanat, hogy a jelentés publikálása előtt még a WHO vezetője is kritizálni kezdte saját embereit amiatt, hogy nem vizsgálták ki elég tüzetesen a labori eredet lehetőségét. Meglepő lépés ez Tedrosz Gebrejeszusztól, aki korábban még azt nyilatkozta, hogy szerinte sem valószínű, hogy laborból szabadult el a fertőzés. Ezt úgy jelentette ki, hogy a WHO stábját az ominózus labor közelébe sem engedték a kínai hatóságok.

Egyes elemzők szerint politikai és finanszírozási harc áll a pálfordulás hátterében. Kína évek óta próbál nyomást gyakorolni a WHO vezetőire, mely miatt Donald Trump ki is léptette az Egyesült Államokat – a WHO legnagyobb finanszírozóját – a szervezetből. Joe Biden elnök leállította a kilépést, de elképzelhető, hogy a WHO vezetése úgy döntött, inkább igyekeznek mindent megtenni azért, hogy ne haragítsák magukra ismét Amerikát, hiszen ezzel legnagyobb anyagi támogatójukat ijeszthetik el. Az WHO tavalyelőtti számai alapján az Egyesült Államok a szervezet költségvetésének 15,5%-át biztosította, míg Kína alig 0,2%-ot.

Forrás: portfolio.hu

Címlapkép: pixabay.com