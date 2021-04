Megjelent a tanulmány miszerint a vakcinák hozzák az elvárt eredményeket – írja a Blikk.hu.

Fotó: Pixabay.com

A Pfizer/BioNTech és a Moderna oltások ugyanis az engedélyezésüket megelőző klinikai vizsgálatok során, 43 448, illetve 30 420 beteg vizsgálatát követően 95, illetve 94 százalékos hatékonysággal előzték meg a tünetekkel járó Covid–19 kialakulását – írja a Blikk.hu.

Ez már önmagában is hatalmas eredmény, és felülmúlja a legtöbb, egyéb betegségek ellen használt védőoltások hatékonyságát is -fogalmazott az Index.hu is.

Pár napja jelent meg a New England Journal of Medicine hasábjain a tanulmány, amelyben választ kaphattunk a Pfizer-vakcinával kapcsolatban. A kutatás során ugyanis kaliforniai egészségügyi dolgozókat vizsgáltak a Pfizer-vakcinájával történő beoltás után.

Ez alapján elmondható, hogy az oltások a tünet mentes eseteket is kiválóan előzték meg

még a legnagyobb rizikóval megfertőződött csoportban is, mint például az egészségügyi dolgozók köre

- fogalmazott a lap.

Forrás: Blikk.hu, Index.hu

Címlapkép: Pixabay.com