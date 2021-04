Csak könnygázzal és gumilövedékekkel tudták megfékezni a korlátozások ellen tüntetőket Svájcban

A svájci St. Gallen fiataljai már annyira ki vannak éhezve egy kis bulizásra, hogy tüntetésbe kezdtek, ami rövidesen eldurvult – írja a Telex.hu.

Nagypéntek éjjelén nagyjából ezer helyi fiatal kezdett demonstrációba St. Gallenben. A tüntetők őrjöngtek, többek között bicikliket gyújtogattak fel a vonulás során. Végül olyan brutalitásba fordult az akciójuk, hogy a rendőrség Molotov-koktélokat és gumilövedékeket is bevetett – tudtuk meg a Telex.hu-tól.

A helyi Tagblatt tudósítása mutatta be a „St. Gallen-i csatát”. Az ezer fős fiatalokból álló tömeg eleinte nem volt erőszakos, csak végre valami eseményt akart, ami miatt más városokból is érkeztek emberek a lezárások elleni tüntetésre. Azonban a békés vonulás viszonylag hamar brtualitásba fordult. Néhány ittas fiatal egy idő után heccelte a demonstrációt biztosító rendőröket, köveket dobált, kirakatokat tört be, és amikor már Molotov-koktélokat is hajigáltak a rendőrök felé, ők könnygázzal és gumilövedékkel válaszoltak.

Nagyjából éjfél körül kezdett megcsappanni a társaság, de csak éjjel 1-re állt vissza teljesen a rend, a sötét ég felhői között helikopterek cikáztak, a tereken rengeteg üvegszilánk maradt.

