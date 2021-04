Úgy tűnik eddig eszkalálódott a fejmosás a német futball csapatnál a kapusedző botrányt kavaró kijelentései után – írja a Blikk.hu.

Fotó: Instagram / @footix.id

Ahogy nem olyan rég mi is megírtuk, Petry Zsolt társadalmi nyomásra korrigálni kényszerült korábbi kijelentését Gulácsi szivárványcsaládok melletti kiállását illetően.

Most azonban úgy tűnik, hogy miután a szurkolók is követelték a vezetőségtől, hogy nézzenek a szakember körmére, odáig fajult a dolog, hogy ki is rúgták a csapattól.

Az klub közzétett nyilatkozata szerint, nagyra értékelik a szakember 2015 óta végzett munkáját, a nyilatkozat nem felel meg a berlini klub értékeinek, közölte Carsten Schmidt vezérigazgató. Ezzel együtt sok sikerült kívánt Petrynek – közölte a Blikk.hu.

Petry Zsolt erre úgy reagált, hogy

Szeretném hangsúlyozni, hogy nem vagyok homofób, sem idegengyűlölő. Nagyon sajnálom a bevándorlás-politikával kapcsolatos nyilatkozatomat, és elnézést kérek mindenkitől, akit ezzel megbántottam. Nagyon szerettem a Herthánál dolgozni, elfogadom a döntést. Sok sikert kívánok a klubnak a jövőben.

A teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nem csak a Gulácsira tett kijelentés verte ki a biztosítékot, hanem ez is:

Nem is értem, hogy Európa hogyan képes morálisan ilyen mélyre süllyedni, mint ahol most van. A bevándorlás-politika nálam az erkölcsi leépülés megnyilvánulása. Olyan nemzeti értékek mentén folytassuk az életünket Európában, amelyeket hosszú évek alatt megtanultunk. Európa keresztény földrész, én nem szívesen nézem végig azt az erkölcsi leépülést, ami végigsöpör a kontinensen. A liberálisok felnagyítják az ellenvéleményeket: ha te nem tartod jónak a migrációt, mert rettentő sok bűnöző lepte el Európát, akkor máris rád sütik, hogy rasszista vagy. Ez nem engedhető meg, a másik ember véleményét ritkábban tolerálják, főleg akkor, ha az illető konzervatív álláspontot képvisel.

Az interjú után a német lapok keményen nekimentek Petrynek.

Címlapkép: Fotó: Instagram / @footix.id