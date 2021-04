Fülöp herceg, a brit uralkodó, II. Erzsébet férje, 99 éves korában hunyt el, a hírt pénteken közölte a királyi palota – írja a Blikk.hu.

Az egész világ a szókimondó hercegtől búcsúzik nehéz szívvel. Mostanra a temetésének körülményei is részbe kiszivárogtak, részben pedig hivatalosan lettek közölve – írja a Blikk.hu.

Tudjuk már azt is, hogy a herceg kibékült fiával, Károly herceggel is és remélhetőleg nagyapjuk sírja fölött Vilmos és Harry herceg is elsimítják nézeteltéréseiket.

Most azonban megszólalt Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő egyetlen lánya is, Anna hercegnő.

Tudod, hogy ez meg fog történni, de soha nem vagy még készen. Apám volt a tanárom, a támogatóm és a kritikusom..

- kezdi a drámai sorokat.

Majd azzal folytatja többek között, hogy méltatja édesapja azon képességét, mely szerint mindenkit saját jogán, egyenlően, egyénként kezelt és hatalmas megtiszteltetésnek és kiváltságnak érzi, hogy felkérték, hogy lépjen édesapja nyomdokaiba -írja a lap.

Végül azzal zárja sorait, hogy

Szeretném hangsúlyozni, hogy a család nagyra értékeli azt sok részvét üzenetet, amit az emberek küldenek. Hiányozni fog, de hagy egy örökséget, amely mindannyiunkat inspirálhat.

