Sokkoló képsorok: Lelőtt egy gyereket a chicagói rendőr – nyilvánosságra hozták a rendőrségi testkamera-felvételt

nyilvánosságra hozták azt a rendőrségi testkamera-felvételt, amelyen egy rendőr lelőtt egy 13 éves fiút, Adam Toledót március 29-én Chicagóban



A rendőr valószínűleg azt hitte, hogy a fiúnál fegyver van, Adeena Weiss Ortiz, családjának ügyvédje azonban hangsúlyozta, hogy a halálos lövés időpontjában a 13 éves Adam Toledo kezében semmilyen lőfegyver nem volt. A testkamera által rögzítettek is ezt látszanak igazolni.

His hands were up. But even if they were down, #AdamToledo should be breathing right now.

Egy másik, helyszíni felvételen az látszik, hogy a fiú látszólag átdob valamit a mellette lévő kerítésen túlra a jobb kezével, mielőtt a rendőr felé fordult volna feltartott kézzel, aki ekkor lőtt.

Közben Chicagóban kisebb tüntetéseket tartottak a 13 éves fiú halála miatt.

Outside Chicago's FOP HQ in the West Loop tonight, a small group in bloc are shouting, "why'd you kill a child?" at a line of bike cops.

Chicago is releasing bodycam video of the police killing of #AdamToledo, who was a 13-year-old boy.

Police claim there was an "armed confrontation" and shot him in the chest. The mayor says she saw "no evidence whatsoever" that Toledo shot at police.

(Photo: Elizabeth Toledo) pic.twitter.com/RuqToA9z5X