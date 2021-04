Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és több tudományos szakértő is javasolja a vakcina használatát annak ellenére, hogy igen kevés esetben vérrögképződésről számoltak be az oltás után – írja a hvg.hu.

Fotó: Pixabay.com

Álláspontjuk szerint a koronavírus önmagában is veszélyesebb. Ennek igazolására hoztak nyilvánosságra egy új kutatási eredményt.

Az Oxford Egyetem új, még független szakértők ellenőrzésére váró tanulmánya szerint a Covid–19-fertőzés nyolcszor nagyobb valószínűséggel vezet vérrög kialakulásához, mint az AstraZeneca nevű koronavírus elleni vakcina – fogalmaz a hvg.hu.

Az elmült hetekben több ország is felfüggesztette a vakcinával való oltást, mert néhány esetben vérrögképződést észleltek a pacienseknél. Ezzel szemben azonban több szakember, például Kemenesi Gábor, magyar virológus is hangsúlyozta, hogy a koronavírus önmagában sokkal veszélyesebb, mint az angol vakcina.

Egy brit szakemberek által végzett kutatás azt mutatja, hogy egymillió koronavírusos betegnél 39 esetben alakult ki a trombózis jelensége, míg az AstraZeneca oltóanyaga után egymillióból mindössze 5-nél.

A témában készült, tavaly januártól idén március végéig tartó kutatást több mint 500 ezer páciens bevonásával végezték, és az igen veszélyes, az úgynevezett agyi vénás sinustrombózis (CVST) problémáját vizsgálták. Azért ezt, mert néhány esetben a vérrögök az agyi vénákban jelentek meg azoknál, akik az AstraZenca vakcináját kapták – írja a lap.

Érdemes azt is hozzátenni, hogy trombózis a világszerte felkapottnak számító Pfizer–BioNTech-féle oltás esetében is előfordulhat, igaz, ott is elenyésző számban: egymillió fertőzöttnél mindössze négynél alakulhat ki hasonló.

Forrás: hvg.hu, Sky News

Címlapkép: Pixabay.com