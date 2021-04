Sokan gondolják úgy, hogy Meghan és Harry interjúját Oprah-val a rosszindulat vezérelte – írja a Ripost.hu.

Így gondolja ezt Duncan Larcombe is, aki közeli ismerőse Vilmos hercegnek és Peter Phillipsnek, de korábban írt már életrajzi könyvet Harryről is. Vagyis jól ismeri Sussex hercegét – fogalmaz a Ripost.hu.

Duncan szerint Harry mindig is forrófejű volt, az indulatai gyorsan a hatalmukba tudják keríteni. Larcombe úgy véli, hogy az Oprah-interjú következményei és Fülöp halála miatt most is megbánta, hogy belement a királyi család elleni bosszúba a tévében.

Az ismerős nem tartja kizártnak, hogy azt is nagyon bánni fogja Harry, amiért lemondott a királyi udvarban betöltött pozíciójáról – írja a lap.

