Július 4-ig 160 millió felnőtt amerikai minden, a koronavírus elleni védettséghez szükséges oltását megkapja – jelentette be kedden Joe Biden amerikai elnök a Fehér Házban elmondott beszédében.

Biden azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok nemzeti ünnepéig, a július 4-i függetlenség napjáig a felnőtt lakosság 70 százalékának legalább egy adag Covid-19 elleni vakcinát beadnak. "Természetesen az amerikaiak július 4-e után is kaphatnak oltást, de senki ne várjon! Próbáljuk meg elérni ezt a 70 százalékos határt e nap előtt, legalább egy oltással!" – fogalmazott az elnök. "Két hónap múlva ünnepeljük nemzetünk függetlenségét, és egyben függetlenségünket e vírustól is!" – tette hozzá.

Az elnök arról is beszélt, hogy hamarosan elérik Amerikában azt a szintet, amikor valamennyi, vakcináért bejelentkezett felnőttet beoltanak. Hangsúlyozta azt is, hogy a további sikerek érdekében a kormányzat újabb erőfeszítéseket tesz. Például – a szükséges engedélyeztetési eljárást követően – elkezdik beoltani a 12 és 15 év közötti gyermekeket is.

"A gyermekek továbbra is megbetegedhetnek, és terjeszthetik a vírust, ezért remélem, hogy amennyiben az oltást engedélyezik, akkor a szülők élnek a lehetőséggel és beoltatják a gyermekeiket"

- jelentette ki Biden.

Forrás: MTI