Oroszország koronavírussal kapcsolatos halálozási adatai erősen sántítanak – Itt a valós szám

A hivatalosan közzétett adatoknál magasabb a járvány áldozatainak valódi száma Oroszországban – írja az Index.hu.



Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Oroszországban 2020 áprilisa és 2021 márciusa között – azaz a világjárvány tartama alatt – több mint 400 ezer túlhalálozást regisztráltak. Több szakember is arra a következtetésre jutott az adatok elemzése után, hogy valójában ez a koronavírus áldozatainak mutatója. A számításokat a Reuters hírügynökség végezte a Rosstat, az orosz állami statisztikai hivatal adatai alapján – írja az Index.hu

A Rosstat szerint Oroszországban tavaly áprilistól idén márciusig csaknem 250 ezer koronavírus okozta halálesetet regisztráltak. Ezeket a számokat a TASZSZ, a hivatalos orosz hírügynökség is megerősítette.

Ugyanakkor a mortalitási ráta 2021 márciusában mintegy 25 százalékkal magasabb volt az egy évvel ezelőtti azonos hónaphoz képest, amikor a moszkvai hatóságok 2020. március 30-án szigorú korlátozásokat rendeltek el. A Rosstat adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 191 ezer ember halt meg, akik közül 23 715-en a koronavírus szövődményeiben. Hasonló megállapításra jutott április elején a The New York Times is.

A hivatalos adatok szerint Oroszországban 109 ezerre tehető a koronavírus áldozatainak száma a Covid tavalyi megjelenése óta. Legalább 300 ezerrel többen haltak meg azonban a járványban

– írta a lap, amely úgy véli, hogy a Kreml több figyelmet szentelt a közhangulatnak és a gazdaság talpraállításának, mint a vírus elleni harcnak.

A Johns Hopkins Egyetem legfrissebb adatai szerint a Covid áldozatainak száma Oroszországban valamelyest meghaladja a 109 ezret. Ennél azonban sokkal többen haltak meg, igaz, vélhetően nem mindannyian a koronavírus szövődményeiben. De még így is rácáfolnak Putyin elnök azon állítására, hogy Oroszország másoknál jobban kezelte a járványt.

A New York Times az orosz elhalálozási rátát elemezve rámutatott, hogy a mortalitás az országban tavaly 28%-kal meghaladta az átlagot. Ez az elhalálozási arány-növekedés pedig sokkal magasabb, mint az Egyesült Államokban, vagy Európa legtöbb országában.

Ebben az időszakban, azaz 2020 végéig Oroszországban 362 ezren haltak meg, miközben a hivatalos adatok szerint a járvány áldozatainak a száma 57 ezer volt.

A The New York Times becslését az előző évi elhalálozási adatok alapján állította fel. Oroszország esetében a 2020 április-decemberi adatokat vizsgálta, az összes többi ország esetében a 2020 március-decemberi adatokat jelenítette meg. A koronavírus áldozatainak számát a kormányok vagy illetékes egészségügyi hatóságok tették közzé. Az orosz kormányadatok szerint kevesebben haltak meg Covidban, mint amennyit a Rosstat, az orosz nemzeti statisztikai hivatal tesz közzé.

