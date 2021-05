A 23 éves orvostanhallgató egy toszkánai kórházban kapta meg a brutális dózist.

"Fáj a fejem, nagyon fáradt vagyok, és nagyon megijedtem” – mondta el a Corriere della Serának az az olasz nő, akinek vasárnap reggel véletlenül hat adag Pfizert adtak be.

A 23 éves orvostanhallgatót, Virginiát egy toszkánai kórházban oltották be, a hibát az az ápoló követte el, aki tévedésből a hat adagot tartalmazó fiola teljes tartalmát beadta neki.

Virginia, aki klinikai szakpszichológusnak készül, egyelőre otthon pihen, mellette van ügyvéd édesanyja is, akivel megbeszélték, hogy nem tesznek feljelentést a kórház ellen. „Ilyen dolgok történnek, mindenki tévedhet” – mondta az olasz napilapnak az orvostanhallgató.

A nő elmondta a lapnak azt is, milyen mellékhatásokat tapasztalt: semmi komoly, csak egy kis fejfájás, hidegrázás, fáradtság.

Virginia azt is hozzátette, hogy most is rettenetesen fáradtnak érzi magát, és nagyon fáj a karja az oltás helyén. Nem tudja, mire számítson, mert az ilyen eseteknek nincs szakirodalma (bár a Corriere della Sera szerkesztője megjegyzi, valójában történt már egy ilyen baleset Németországban 2020 decemberében).

