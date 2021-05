A Külügy nem tudott semmit a Jemenben meggyilkolt magyar zenész ügyéről

Korábban írtunk már a 43 éves magyar zenészről, akit tavaly áprilisban Jemenben elraboltak és állítólag halálra kínoztak. Egy jemeni aktivistára, Adel Al-Huseini szerint a magyar férfit az Egyesült Arab Emirátusok által támogatott dél-jemeni milícia fegyveresei rabolták el, majd miután nem tudtak váltságdíjat szerezni érte, meggyilkolták. Állítása szerint erről értesítette a jemeni külügyminisztériumot, Magyarország jemeni nagykövetségét és az ENSZ szakértőit is.

Fotó: Twitter

A 24.hu hétfőn küldte el kérdéseit a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, amelyekre kedden érkezett válasz.

Eszerint sem a minisztérium, sem a területileg illetékes magyar külképviselet nem kapott eddig hitelt érdemlő tájékoztatást vagy közvetlen hozzátartozói megkeresést az ügyben. „A hozzánk eljutott állítások igazságtartalmát vizsgáljuk” – tette hozzá a külügyi tárca.

To all friends in Hungary:

There is a Hungarian citizen named "Kimo" who is 43 years old. He was imprisoned in Waddah Hall Prison of the UAE-backed Southern Transitional Council. He was tortured until he died about a month ago. Some prisoners who have been released told me.. pic.twitter.com/CSgjBYRESx