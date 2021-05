Már Németországba sem utazhatunk keleti oltással

Ne reménykedjen akit keleti vakcinával oltottak, és Németországba utaznak. Ott ugyanis egyelőre nem ismerik el beutazásnál a koronavírus elleni védőoltást, ha nem európai uniós engedéllyel rendelkező vakcináról van szó – mondta a szövetségi egészségügyi miniszter szerdán Berlinben az MTI tudósítása szerint.

Jens Spahn tájékoztatóján a Szputnyik V- és a Sinopharm-féle oltóanyaggal kapcsolatban elmondta, hogy a karanténkötelezettség alól csak az EU-ban engedélyezett készítményekkel beadott oltás ad felmentést Németországban. Minden egyéb készítménynél meg kell vizsgálni, hogy megfelel-e az EU-s használati engedélyhez szükséges követelményeknek.

Nemcsak a betegség elleni védelem hatásosságát és a biztonságosságot kell igazolni, hanem azt is, hogy ugyanúgy erőteljesen csökkenti a kórokozó átadásának veszélyét, mint az EU-ban engedélyezett oltóanyagok. Ebben az esetben „nincs problémám azzal, hogy egyenrangúként ismerjük el, de szeretném látni a bizonyítékokat” – mondta a miniszter.

Ezzel ellentétben Menczel Tamás, külügyi államtitkár arról biztosította a lakosságot, hogy több országban is elfogadják már a magyar állam által kiállított plasztikkártyákat. Igaz, ahogy írtunk is róla, Horvátországba sem engednek be csak a kártyával.A teljes nyilatkozat a 24.hu cikkében olvasható.

