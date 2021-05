Jöhet az újabb, kombinált vakcina – mutatjuk mire lesz jó

Az amerikai novavax ugyanis május 10-én bejelentette, hogy kombinált, az influenza és az új típusú koronavírus ellen egyaránt védelmet nyújtó vakcinát fejlesztett ki – írja az Index.hu.



Fotó:Pixabay

Az oltás preklinikai vizsgálatai már be is fejeződtek. Az állatkísérletek során jól teljesített a vakcina, masszív antitesttermelést indított be az influenza A és B vírusa, valamint a Sars-CoV-2 ellen is.

Ennél is fontosabb, hogy az oltás hatékonyan védte meg a koronavírus-fertőzés ellen a kísérleti állatokat.

A preklinikai vizsgálatokról szóló tanulmányt a fejlesztő már publikálta is, jelenleg ugyan még független szakértők lektori véleménye nélkül. Az emberekben történő, tehát klinikai vizsgálatokat a gyártó még erre ez évre ígéri.

A Covid-világjárvány ideje alatt látott, a megszokotthoz képest jóval alacsonyabb influenzafertőzöttség ellenére a betegség veszélye nem szűnt meg, így a két vírus, vagyis az influenza és az új típusú koronavírus elleni együttes védekezés reménye mindenképpen örvendetes új eredmény.

A két betegség tünetei valamennyi átfedést is mutatnak, mindkettő járhat lázzal, köhögéssel és nehézlégzéssel. Olyan klinikai adat is létezik, miszerint a Coviddal kórházba került betegek közül többen influenzavírussal is megfertőződtek, ami nem sok jóval kecsegtet a lefolyás szempontjából.

