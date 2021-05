Döbbenetes felvételek: így védi a Vaskupola Tel-Avivot – videó

Az Izraeli Védelmi Sereg reggeli közleménye szerint az elmúlt 38 órában több mint 1050 rakétát lőttek ki az ország területére.



Fotó:Twitter

Az Izraeli Védelmi Sereg hivatalos Twitter-oldalán közzétett, Tel-Avivban készült felvételeken is látszik, ahogyan a Vaskupola légvédelmi rendszer működésbe lép. Ez tulajdonképpen befogja az országra kilőtt rakétákat, az elmondásuk szerint jelenleg több mint 1050 rakétát lőttek ki Palesztina felől.

WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz