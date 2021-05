A pandémia alatt lett olyan beteg a tini, hogy már egy falatot sem képes enni – Videó

A tini lány a tavalyi koronavírus következtében bevezetett korlátozások alatt kezdett el edzeni. Ám ami eleinte szabadidős tevékenység volt, pokollá vált.

A 15 éves Chloe Walker Melbourne-ben él, és elmondása szerint eleinte csak egészségesebben akart élni, ám lassacskán kicsúszott az irányítás a kezei közül.

– Ha eszem és utána ártok magamnak, az ellensúlyozza – magyarázza a kamasz, akinek minden egyes falat kínszenvedés, és úgy érzi: evés közben karmolnia, ütlegelnie kell saját magát. Épp ezért édesanyjának le kell szíjaznia étkezések közben – írja a Borsonline.hu

A legmegrázóbb – meséli az ausztrál TV műsorban az anyuka, Melinda Walker –, hogy Chloe szinte minden egyes nap azzal fordul hozzá:

Kérlek, engedd, hogy megöljem magam, miért nem engedsz meghalni?

Chloe állapotán az sem segít, hogy anorexiája és a pandémia miatt is egyre jobban elszigetelődik a kortársaitól, barátaitól. A tengerpartra is kocsival kell levinni, ugyanis olyan vékony, hogy egy tízperces séta után is átfagy, a barátokkal pedig nem mer elmenni sehová, nehogy enni kelljen.

– Talán ha tíz órát volt összesen iskolában egész évben. Hogy tekinthetik őt így egészségesnek az orvosok?! – teszi fel a kérdést a lány édesanyja.

