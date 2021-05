Ausztriában sem oltanak tovább AstraZenecával

Júniusban vonják ki az oltási programból az Astrát – adta hírül az Index.hu.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Júniusban végleg kivonják az AstraZeneca koronavírus vakcináját az oltási programjukból az osztrákok – írja az Index.hu.

Június elejéig valószínűleg még beadjuk az első oltásokat az AstraZenecával, de utána vége

– mondta el Wolfgang Mückstein szociális és egészségügyi miniszter egy televíziós interjúban.

Hozzátette: azok, akik addig megkapják az első oltás, az AstraZenecából fogják megkapni majd a másodikat is. A későbbre tervezett emlékeztető oltásoknál viszont már valamilyen más oltóanyagot fognak beadni az embereknek.

A tárcavezető mindeközben továbbra is „biztonságosnak” nevezte az oltóanyagot, és hangsúlyozta, hogy az oltóanyag kivonása mellet egyéb okokból kifolyólag – úgymint a „népesség körében való bizalomvesztés”, az oltóanyag „rossz híre”. valamint a „szállítási problémák” – döntöttek.

Az AstraZeneca-oltás felhasználását az Egészségügyi Világszervezet (WHO), valamint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) továbbra is ajánlja, hangsúlyozva, hogy a fennálló kockázatok megléte mellett is jóval több előnye van a vakcinának, mint hátránya.

Forrás: Index.hu

