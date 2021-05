Itthon is ez lesz a recept? Térde kényszerítették a teljes orosz ellenzéket

Nemrég bebörtönözték a legismertebb orosz ellenzékit, Alekszej Navalnij , majd utána mentek a politikus szövetségeseinek is. Ha ez még nem lenne elég, rászálltak a civilszervezetekre és a még független sajtó maradékára is.

Fotó: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP

A szeptemberi parlamenti választásra készülő orosz hatóságok az utóbbi hónapokban minden korábbinál nagyobb lendülettel számolnak le az ellenzékiekkel és mindazokkal, akik nem állnak be Vlagyimir Putyin államfő szolgálatába. Miután tavaly augusztusban – minden bizonnyal az orosz titkosszolgálat, az FSZB ügynökei – a szibériai Tomszkban megpróbálták megölni Alekszej Navalnijt, idén januárban a hatóságok őrizetbe vették a németországi gyógykezelésről hazatért ellenzékit, majd néhány héttel később letöltendőre változtatták a politikusra – állítólagos gazdasági bűncselekmények miatt – kirótt felfüggesztett börtönbüntetést – írja a HVG.hu.

Míg sokan abban bíznak, hogy az elnyomás enyhülni fog a választások után, az elemzők egy része szerint ez hiú remény. „Valószínűleg csak áltatjuk magunkat azzal, hogy októbertől javulni fog a helyzet. Semmi indok sincs ugyanis arra, hogy a szilovikok (a hadsereg, a rendőrség és a titkosszolgálatok vezetői) visszaadnák most kapott felhatalmazásaikat és felhagynának a házkutatásokkal és őrizetbe vételekkel” – vélekedett Ilja Klisin egy USA-ba emigrált orosz újságíró.

Mivel az orosz politikai receptet szívesen követi a NER is, a "külföldi ügynök" megnevezéssel a magyar kormány is próbálkozott hazai civil szervezetek és sajtótermékek kapcsán, akár megoldásokat is láthatunk a jövőre a hazai politikai módszereket illetően.

Forrás: HVG.hu