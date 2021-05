Mi történik, ha AstraZeneca után Pfizert adatunk be második oltásnak?

Meglepő eredményre jutott egy spanyol kutatás.

Biztonságosnak és igen hatásosnak találta egy spanyol kutatás azt, ha az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinájának első dózisa után másodjára a Pfizer/BioNTech oltását adják be az embereknek – írta meg az Indexen egy szakorvos.

Fotó: THOMAS LOHNES / AFP

A kutatás során 670 olyan, 18 és 59 év közötti önkéntest toboroztak, aki már megkapta az első AstraZeneca-adagját, valamint körülbelül 450 olyat, aki a Pfizerből kapott egy dózist, és a két oltást kombinálták, vagyis egyet-egyet kaptak a páciensek az AstraZeneca-, illetve a Pfizer-vakcinából.

A résztvevők alig 1,7 százaléka számolt be mellékhatásokról, amelyek enyhe fejfájást, izomfájdalmat és általános rossz közérzetet jelentettek

– mondta el a kutatás egyik vezetője.

A kérdést pontosan e két vakcina esetében jelen pillanatban önkénteseken végzett klinikai tesztekkel Angliában is vizsgálják, Franciaországban pedig már meg is született az állásfoglalás, hogy 55 éves kor alatt azoknak a pácienseknek, akik AstraZeneca-oltást kaptak, második adagként már a Pfizer vagy a Moderna oltását javasolja az Haute Autorité de la Santé (HAS).

Forrás: Index.hu



Címlapkép: AFP