The Economist: az eddigi koronavírus-halálozási adatoknál háromszor magasabb a valódi szám

A hivatalos adatok szerint jelenleg 3,5 millió körül mozog a koronavírus áldozatainak száma világszinten, viszont a The Economist szerint a valós szám ennek a többszöröse – írja az Index.hu.



Fotó: MTI/EPA-ANSA/Fotogramma

A Johns Hopkins Egyetem szerdai adatai szerint mostanáig 167 633 983 ember fertőződött meg eddig a járványban, a halálos áldozatok száma pedig 3 481 490. Ez már önmagában is elképesztően magas szám. Az Index.hu cikke szerint azonban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ennél jóval magasabb számot tart reálisnak: nagyjából nyolcmillióan haltak meg eddig a pandémia következtében. Sőt, a The Economist még ennél is megrázóbb adatokkal szolgál: 10 millióan haltak meg koronavírusban – írja a medicalexpress.com.

A The Economist 121 változó segítségével modellezte a koronavírus lefolyását, és ebbe belevette a többlethalálozást is, amiből kiderül, hogy a pandémia rosszabbul érintette a szegényebb réteget, mint sokan gondolták.

A becslések szerint 6,6 millió ember vesztette életét a koronavírusban, akikről semmilyen adat nincs, vagyis a hivatalos, 3,4 milliós adattal együtt ez 10 millió áldozatot jelent. Az elsöprő többségük olyan országokból származik, ahol nincsenek megbízható információk a járvánnyal kapcsolatban. A The Economist szerint Egyiptomban a hivatalos adatok 13-szorosa lehet a valós, a szubszaharai Afrikában pedig 14-szerese.

Forrás: Index.hu

Fotó: MTI/EPA-ANSA/Fotogramma