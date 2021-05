Kína visszavág: állítják, hogy egy amerikai laborból is indulhatott a koronavírus

A helyzet akkor kezdett kiéleződni, mikor az amerikai elnök utasítást adott az amerikai hírszerző ügynökségeknek, hogy mihamarabb tárják fel a koronavírus-járvány eredetét – adta hírül a 24.hu.



Fotó: MTI/EPA/Roman Pilipej

Joe Biden amerikai elnök nemrégiben annak a lehetőségnek a vizsgálatát is kérte, hogy a kórokozó SARS-CoV-2-vírus egy kínai laboratóriumból kerülhetett ki. Erre Csao Li-csien kínai külügyi szóvivő csütörtöki sajtótájékoztatóján arra emlékeztetett, hogy a WHO szerint ennek lehetősége „rendkívül valószínűtlen”.

A szóvivő, aki korábban a Twitter-oldalán is közzétett olyan elméletet, miszerint a koronavírust akár az amerikai hadsereg is behurcolhatta Vuhanba, csütörtökön arról beszélt, hogy a kórokozó amerikai katonai laboratóriumból is származhat.