A királyi család is sorra került: Katalin hercegnét is beoltották – fotó

A cambridge-i herceg és hercegné hivatalos oldalán május 20-án tették közzé, hogy Vilmos megkapta az első oltását. Most pedig egy fotóval azt is megosztották a nagyvilággal, hogy Katalin hercegnét is beoltották az első adaggal. Ahogyan Vilmosnál a kommentelők azt emelték ki, hogy milyen szép a bicepsze, Katalin fotója alatt azt dícsérik, milyen csinos még három gyermek után is.

A fotóhoz ezt a szöveget írta a hercegné:

Tegnap én is megkaptam a COVID-19 elleni védőoltás első adagját a londoni Tudományos Múzeumban. Elképesztően hálás vagyok mindenkinek, aki részt vesz a kiosztásban, köszönünk mindent, amit értünk tesztek

– írja.

