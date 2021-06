Totális csőddel fenyegeti a brit vendéglátást a Brexit egyik legsúlyosabb következménye

Komoly munkaerőhiánnyal szembesültek az újranyitáskor a brit vendéglátók, akik már azt szorgalmazzák a kormánynál, hogy vizsgálja felül az uniós bevándorlási szabályokat.

Forrás: pixabay.com

A szolgáltatók arra figyelmeztetnek, hogy ha túl sokáig fennmaradnak a korlátozások, akkor félő, hogy további ezrek hagyják majd el a szektort, és máshol helyezkednek el – írja a portfolio.hu.

A hosszú lezárás miatt egy felmérés szerint ma a brit vendéglátóipari cégek fele azt mondja, hogy a korábbi munkavállalóiknak legfeljebb az 50%-a tér vissza. Sokan a válság miatt kénytelenek voltak más munkakörben elhelyezkedni, most pedig nehéz őket visszacsábítani.

A másik ok pedig a Brexit: korábban rengeteg uniós állampolgár dolgozott a brit vendéglátásban, azonban idén januártól csak szigorúbb feltételek mellett kaphatnak munkavállalási engedélyt azok, akik ott helyezkednének el, nem jár automatikusan a szabad munkavállalás.

A 444.hu pedig azt írja, a brexitért sokat kampányoló publánc-tulajdonos, a JD Wetherspoon pubokat üzemeltető Tim Martin arra kérte a brit kormányt, hogy tegyenek többet az EU felől érkező bevándorlás felerősítéséért, mert nincs elég munkavállaló a vendéglátó szektorban.

Az Independent cikke szerint Martin nem egyszerűen brexitpárti volt, hanem azon belül is a keményvonalas táborba tartozott, azaz a közös, egységes piacot és a szabad mozgás lehetőségét is el akarta vetni. Most azonban arra kérte Boris Johnson miniszterelnököt, hogy fontoljon meg egy új, 'észszerűen liberális' vízumrendszert, aminek köszönhetően több külföldi munkavállaló jönne az országba.

Forrás: portfolio.hu/444.hu

Címlapkép: pixabay.com