Vilmos herceg is szorít Christian Eriksenért

Twitteren üzent a focista családjának.

Nem túlzás állítani, hogy a foci Eb szombati estéjén történtek megrázták Európát, miután élő adásban lehetett látni, ahogy a dánok játékosa, Christian Eriksen összeesett a pályán, majd újra kellett éleszteni őt (erről bővebben ebben a cikkben írtunk, a magyar közmédia szakértőjének meglehetősen "érdekes" hozzáállásáról pedig itt lehet többet olvasni).

Fotó: wikipedia CC BY 2.0/Foreign and Commonwealth Office

A Blikk cikke szerint Vilmos herceg az angol királyi családból is megnyilvánult az esettel kapcsolatban, Twitteren üzent ugyanis.

- olvasható a Blikk fordításában az üzenet.

Encouraging news about Christian Eriksen, we are all thinking about him and his family. Well done to the medical team and Anthony Taylor for their calm and swift action. W